Bombeiros de Itanhaém localizam grupo que estava perdido na Serra do Mar

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Itanhaém, litoral paulista, localizou por volta das 13h15 desta sexta-feira, 30, o grupo que estava perdido na Serra do Mar havia uma semana. As cinco pessoas passam bem.

De acordo com a corporação, uma mulher de 55 anos, o filho e a nora, ambos de 26 anos, a outra filha, de 24, e uma quinta pessoa, um rapaz, também de 24 anos, entraram na serra pela trilha existente no limite entre Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, e o bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital, na sexta-feira passada.

O grupo deveria ter retornado na manhã de segunda-feira. Na manhã de quarta, o pai de um dos integrantes acionou os bombeiros. Mais de 20 homens trabalharam nas buscas.