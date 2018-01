Bombeiros de Diadema evitam que chamas se espalhem

Depósito de produtos químicos está em bairro residencial de Diadema. Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros trabalha no local do incêndio em Diadema e consegue evitar que as labaredas se espalhem pelo bairro. O fogo consome um depósito de produtos químicos, na localizado entre as avenidas Nossa Senhora das Graças e Henrique de Léo, no Jardim Ruyce, em Diadema, no Grande ABC, muito próximo à Rodovia dos Imigrantes, desde as 7h15 desta sexta-feira.

Até o momento, cinco pessoas foram levadas para hospitais da região com sintomas como intoxicação pela fumaça. Não há informações sobre possíveis vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros acredita que o local seja um depósito clandestino, já que nenhum responsável apareceu até o momento.

Fogo começou por volta das 7h15 e se alastrou rapidamente. Foto: Reprodução

Após se espalhar por casas e carros, o incêndio é localizado, mas ainda tem muita força. Diversas explosões acontecem no local.

Cerca de 19 equipes dos bombeiros da cidade, com apoio das equipes de São Paulo, tentam controlar o fogo.

Local do incêndio é próximo da rodovia dos Imigrantes. Imagem: Ilocal