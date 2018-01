Um princípio de incêndio atingiu parte do 4º andar do Shopping Santana, na zona norte de São Paulo, por volta das 7 horas desta quinta-feira, 12. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar rapidamente as chamas que atingiram a praça de alimentação do shopping, que está localizado na Avenida Conselheiro Moreira de Barros. Ninguém ficou ferido, mas ainda havia muita fumaça no local.