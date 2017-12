SÃO PAULO - As quatro equipes do Corpo de Bombeiros controlaram por volta das 17h30 desta sexta-feira, 2, as chamas que atingiram uma residência na zona sul de São Paulo. O fogo começou por volta das 15h45, na Rua Doutor Fausto de Almeida Prado Penteado. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros continuavam no local por volta das 18h15 para a operação rescaldo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.