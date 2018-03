Bombeiros controlam incêndio em favela na zona sul de SP

Texto atualizado às 19h05.

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar um incêndio na favela Morro do Piolho, entre as ruas Cristóvão Pereira e Xavier Gouveia, na zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 3. Cerca de 30 viaturas trabalharam no combate ao incêndio. As chamas tiveram início por volta das 14h30 e um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para auxiliar na operação. Às 18h30, a corporação ainda realizava o rescaldo.

Três pessoas ficaram feridas. Uma adolescente de 15 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, um homem fraturou uma das pernas ao cair do telhado e uma gestante foi socorrida devido ao estado emocional abalado. Eles foram levados para os prontos-socorros São Paulo, Santo Amaro e Universitário. Todos passam bem. Inicialmente, a corporação informou que quatro moradores ficaram feridos.

O local fica a cerca de três quilômetros do Aeroporto de Congonhas. Apesar disso, a Infraero afirmou que nenhum pouso ou decolagem sofreu consequências de operação em função da fumaça. O aeroporto opera de forma visual desde a sua abertura, às 6h desta segunda.

Pelo menos 285 dos 700 barracos da favela foram atingidos pelo fogo. Um total de 595 famílias moram na região que tem 2.739 metros quadrados. Equipes da Defesa Civil estão na favela para avaliar de forma mais precisa os danos causados pelo incêndio. A Polícia Militar acompanha a ocorrência e o caso deve ser registrado no 5º Distrito Policial.

Trânsito. O cruzamento entre as ruas Cristóvão Pereira e Xavier Gouveia foi bloqueado às 15h10 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Jornalista Roberto Marinho também teve um trecho interditado, até o acesso à Avenida Washington Luís. Agentes da CET montaram um desvio na região.

Às 17h40, o trânsito foi liberado em parte das vias. No momento permanecem bloqueadas as duas faixas da direita da Cristóvão Pereira.

Outros incêndios. Este é o quinto incêndio em favelas da capital em 20 dias. Outro incêndio foi também registrado, por volta das 14h30 desta segunda, pelo Corpo de Bombeiros na altura do número 456, na Vila Mariana. Segundo os bombeiros, as chamas destruíram parte de uma edificação comercial. Três viaturas foram enviadas para o local. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo os bombeiros, desde o início do ano foram registrados 32 incêndios em favelas da capital. Em todo o ano de 2011, foram 79 ocorrências desse tipo.