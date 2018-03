Bombeiros controlam incêndio em fábrica de etiquetas adesivas em Valinhos (SP)

SÃO PAULO - Os bombeiros controlaram no início da madrugada desta segunda-feira, 31, o incêndio que atingiu parte da fábrica de etiquetas adesivas Avery Dennison no distrito industrial de Vinhedo, interior do Estado, na altura do km 77 da rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324).

As chamas começaram por volta das 18 horas de domingo, 30, e destruíram uma área de cerca de 1.000 m2 da indústria, segundo o Corpo de Bombeiros. Equipes de Vinhedo, Valinhos e Jundiaí foram enviadas ao local. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.