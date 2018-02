Bombeiros controlam incêndio em depósito em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - As 11 equipes do corpo de bombeiros conseguiram controlar por volta das 8h15 desta segunda-feira, 24, as chamas que atingiram um depósito de material reciclável, próximo ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O incêndio teve início por volta das 5h30 de hoje, na Rua Itaparantim, no Jardim Presidente Dutra. Ninguém ficou ferido. As equipes permaneciam no local para a operação rescaldo.

Apesar da grande quantidade de fumaça na região, as operações do Aeroporto Internacional de Cumbica não foram afetadas e o aeroporto operava para pousos e decolagens no visual.

Texto atualizado às 08h40