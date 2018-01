Bombeiros continuam buscas a homem desaparecido no interior

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Após uma semana de buscas, as equipes de resgate do Corpo de bombeiros continuam nesta terça-feira, 2, a procurar o corpo de Adauto Vaz, de 41 anos. Ele desapareceu após ser levado por uma enxurrada, em Alumínio, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Segundo a irmã, Adauto teria sido levado pelas águas do Ribeirão Varjão, na tarde do último dia 26, quando passava próximo à tubulação de saída de água na Rua Porto Seguro, no bairro Vila Paraíso, região mais atingida pelos temporais.