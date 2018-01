Bombeiros continuam buscas a escoteiros na Serra do Mar

Os bombeiros prosseguem as buscas iniciadas na tarde desta segunda-feira, 21, a um grupo de escoteiros e ao monitor que desapareceram durante um passeio na Serra do Mar, na região de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, no último sábado, 19.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes entraram na mata na tarde desta segunda-feira, 21, à procura dos 13 adolescentes e do monitor do grupo, após ser acionado por rádio, e continuou as buscas durante toda a madrugada desta terça-feira, 22.

Os escoteiros saíram de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, no último sábado, 19, e deveriam ter retornado ao meio-dia de domingo.