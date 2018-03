Bombeiros conseguem controlar incêndio em depósito de sucata no ABC

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar na noite desta segunda-feira, 13, um incêndio que atingia um depósito de sucata de uma empresa, no bairro da Prosperidade, em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

Onze viaturas, 8 do ABC e duas de São Paulo, ainda estão no local fazendo o rescaldo no incêndio, e vasculham a área em busca de brasas e labaredas que possam reativar o fogo. Não há informação de vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizado às 22h52