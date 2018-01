Bombeiros confirmam 6ª vítima de chuvas desta quinta em SP

O Corpo de Bombeiros de Santo André, no ABC paulista, confirmou na tarde desta quinta-feira, 21, mais uma morte decorrente do temporal que atingiu a Grande São Paulo nesta madrugada. Com isso, subiu para 56 o número de mortes em razão dos temporais que castigam o Estado desde 1º de dezembro do ano passado.

Segundo os bombeiros, um deslizamento de terra atingiu um barraco na Rua Lamartine, no Jardim Santo André, no município homônimo, soterrando um homem de 47 anos. Antonio Soares Ribeiro estava sozinho na casa.

O resgate do corpo da vítima durou cerca de 9 horas. Ribeiro é a sexta vítima da chuva que caiu na Grande São Paulo nesta madrugada. Três ainda estão desaparecidos.