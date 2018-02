Bombeiros combatem pequenos focos de incêndio em Santos

SANTOS - O Corpo de Bombeiros mantém, na manhã desta sexta-feira, 10, o combate a pequenos focos de incêndio que persistem nas bacias de contenção, que ficam no entorno dos cilindros atingidos pelo incêndio no pátio da Ultracargo/Tequimar, no complexo industrial da Alemoa, em Santos, litoral sul de São Paulo. Os bombeiros trabalham no local há mais de uma semana.

"A situação mudou. Não podemos dizer mais que as chamas atingem um ou dois tanques, porque elas estão concentradas nos diques de contenção, que estão inundados com combustível, água e espuma", diz a tenente Cíntia Oliveira. "E o combustível emite gás, que entra em combustão espontânea porque a temperatura ainda é muito alta."

BOMBEIROS EMERGÊNCIAIncêndio em Alemoa, Santos.Fazendo o trabalho de resfriamento e contenção de pequenos focos. Equipes do CB, Ultracargo, PIE/PAM e Petrobras trabalhando em conjunto no local. Posted by Corpo De Bombeiros Pmesp on Sexta, 10 de abril de 2015