Bombeiros combatem incêndio em Pirituba, zona oeste de SP

Atualizado às 21h50

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge na noite desta segunda-feira, dia 31, um imóvel em Pirituba, zona oeste de São Paulo. As chamas consomem três barracões usados como depósitos de peças de automóveis, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada por volta das 19h40. De acordo com os bombeiros, 24 viaturas e 78 homens participavam do combate às chamas às 21h40. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Os galpões ficam na Avenida Miguel de Castro, uma região residencial do bairro. Os bombeiros não têm informações sobre as causas do incêndio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 21h, as chamas eram altas e era possível ver o incêndio de vários locais do bairro, conforme relatos de vizinhos. Um deles publicou no Youtube imagens do fogo.