Doze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater um incêndio na tarde desta quinta-feira, 14, em uma oficina mecânica no Brás, região central de São Paulo.

As chamas tiveram início no estabelecimento localizado na Rua João Teodoro por volta das 16h20. Os bombeiros afirmaram que até o momento não há informações sobre feridos. As causas do incêndio serão investigadas.