Bombeiros combatem incêndio em fábrica em Pirituba

SÃO PAULO - Um incêndio no galpão de uma fábrica de produtos químicos mobilizou seis viaturas do Corpo de Bombeiros no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20. A corporação informou que as chamas atingiram um equipamento compressor dentro da edificação, localizada na Rua Manuel da Costa Vale, número 115, próximo à Marginal do Tietê.

O fogo foi controlado sem feridos e construções vizinhas não chegaram a ser atingidas. A ocorrência foi informada através do telefone 193, por volta das 6h45.

