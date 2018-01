Bombeiros combatem fogo perto de Rio Atibaia, em Valinhos-SP

SÃO PAULO - Os bombeiros de Valinhos (SP) estão combatendo um incêndio de média proporção na beira da Rodovia D. Pedro I, na altura do km 118, perto do Rio Atibaia. O fogo começou por volta das 14 horas desta terça-feira, 31.

Como as chamas estão no alto de uma encosta, as duas viaturas dos bombeiros que estão no local encontram dificuldade para combatê-las. Eles tem de usar a bomba costal (vaporizador de água) e abafadores. A Rota das Bandeiras, concessionária que administra a rodovia, foi ao local, mas disse que a área está fora de sua jurisdição.