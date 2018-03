Bombeiros buscam por pescador desaparecido no Rio Tietê, em Araçatuba

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Araçatuba busca por um pescador que desapareceu no último sábado, 24, depois de sair com mais dois homens para pescar no Rio Tietê, na cidade de Santo Antônio do Aracanguá. Na terça-feira, 27, os corpos dos outros dois homens foram encontrados, um pela equipe e outro por pescadores da região.

A corporação foi acionada na noite de segunda-feira, 26, sobre o desaparecimento e, logo no início das investigações, uma pessoa disse ter avistado o barco das supostas vítimas à margem do rio. Na embarcação, os bombeiros encontraram coletes, objetos de pesca, documentos pessoais e um celular.

Duas viaturas e uma embarcação iniciaram as buscas, mas só encontraram o primeiro corpo na manhã de terça-feira. O homem, que não teve a identidade informada, foi levado até um propriedade particular para perícia.

Horas depois, o segundo corpo foi encontrado por pescadores e levado pelas equipes dos bombeiros para a mesma propriedade. Ambos foram identificados por amigos e familiares.

A corporação atua com três bombeiros na embarcação nas ações de busca, que devem ser retomadas nesta quinta-feira, 1º.