Bombeiros buscam por criança que caiu em córrego na zona leste de SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta terça-feira, 27, as buscas pelo menino que caiu em um córrego, na zona leste de São Paulo, na tarde de segunda-feira, 26, depois do forte temporal que atingiu a cidade.

O menino, identificado como Mateus, foi arrastado pela água na região da Vila Matilde durante o forte temporal que atingiu a cidade e fez acionar o estado de atenção para alagamentos.

São 35 bombeiros na Operação para a busca do menino Mateus pela região do pisicinão da Vila Matilde. pic.twitter.com/wA1jZihjZY — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de fevereiro de 2018

Ao todo, 35 bombeiros atuam na operação em quatro pontos do córrego. A equipe conta com três botes e ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar. O menino teria se afogado próximo à Rua Leopoldo de Freitas, nas adjacências da Estação Vila Matilde do Metrô.

As buscas continuam pelo córrego na vila Matilde para encontrar o menino Mateus que desapareceu nas chuvas de ontem na região. São 35 Bombeiros na Operação. pic.twitter.com/kGj7UcQ4Jd — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de fevereiro de 2018

Tempo. Nos próximos dias, o tempo segue com condições típicas do verão. "O fluxo de ar quente e úmido proveniente da região Centro-Oeste ajuda a formar áreas de instabilidade. As pancadas de chuva serão mais frequentes, principalmente no fim das tardes", destacou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A terça-feira terá pouco sol, muitas nuvens e chuva de intensidade moderada a forte no período da tarde. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento. Os termômetros oscilam entre 20°C e 29°C.