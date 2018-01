Bombeiros buscam menino que caiu no Rio Tietê no interior de SP

SOROCABA - Três equipes do Corpo de Bombeiros vasculham o rio Tietê, em Porto Feliz, região de Sorocaba, à procura do menino Cauã Felipe da Silva Correia, de 10 anos, desaparecido desde o final da tarde dessa quarta-feira, 27. Segundo um primo do garoto, de oito anos, Cauã escorregou e caiu no rio quando procurava uma bola. Os dois jogavam bola na margem do rio, na periferia da cidade, e o solo estava escorregadio. Os bombeiros iniciaram as buscas logo após o desaparecimento, mas tiveram de suspendê-las durante a noite.

Familiares da criança e moradores vizinhos protestaram contra a paralisação das buscas interditando uma rua com uma barricada de galhos e ateando fogo. Os trabalhos foram retomados pela Guarda Municipal e prosseguiram até a madrugada. De manhã, bombeiros da cidade apoiados por equipes de Sorocaba e Tietê, reiniciaram a procura por Cauã. No trecho, o rio é fundo e tem águas escuras em razão da poluição. O volume das águas está aumentado por causa das chuvas recentes. Até as 13h desta quinta, não havia sinal do garoto.