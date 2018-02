Bombeiros buscam jovens que caíram na represa de Mairiporã

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quarta-feira, 8, as buscas pelas três pessoas que caíram na represa de Mairiporã, na Grande São Paulo, na madrugada de terça-feira. O corpo de um homem já foi localizado.

Quatro pessoas estavam no veículo que trafegava pela Estrada do Acima. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, próximo ao bairro Vila Sabesp, e o carro caiu na represa. O grupo estaria voltando de uma festa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As buscas pelas vítimas começaram na madrugada de ontem, mas foram interrompidas devido a falta de visibilidade.