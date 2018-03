Bombeiros buscam desaparecidos na Serra do Mar, em SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros procura na manhã desta terça-feira, 15, uma pessoa que desapareceu na Serra do Mar, na região do ABC, em São Paulo, enquanto fazia trilha no local.

Duas equipes da corporação participam dos trabalhos de busca. Outra pessoa que estava perdida já foi localizada e, segundo informações iniciais, passa bem. Os bombeiros não passaram informações sobre a identidade das vítimas.