O Corpo de Bombeiros realiza buscas na tarde desta quinta-feira, 10, no Jardim Noêmia, na zona leste de São Paulo, para encontrar uma criança que teria desaparecido em uma lagoa da região.

Seis equipes da corporação foram enviadas para o local, na Rua Cachoeira Itaguassava, na altura do número 100, às 16h30. De acordo com os bombeiros, as buscas serão suspensas por volta das 20 horas.