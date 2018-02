Bombeiros buscam britânico desaparecido Um turista britânico estava sendo procurando desde a manhã de ontem por uma equipe dos bombeiros no Lago Acajatuba, no Arquipélago de Anavilhanas, a 30 km de Manaus. O turista teria saído sozinho de barco pela manhã e não retornou uma hora depois, como combinado no hotel de selva onde está hospedado. As buscas devem recomeçar na manhã de hoje.