Bombeiros buscam 3 corpos na represa de Mairiporã, em SP

SÃO PAULO - Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas na represa de Mairiporã, na Grande São Paulo. Quatro pessoas que trafegavam pela Estrada do Acima caíram com um Gol prata na represa na madrugada desta terça-feira, 7. O corpo de um homem já foi resgatado.

Quatro viaturas e dois botes trabalham no local. Os botes descem o rio e seguem a correnteza à procura dos outros três corpos. Um deles seria de uma moça de 20 anos. Nesta manhã, os bombeiros encontram o carro e o corpo de Rogério da Glória Rosa, de 26 anos. O grupo estaria voltando de uma festa.