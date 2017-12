Bombeiros auxiliam nascimento de bebê dentro de casa em São Paulo

Uma bebê nasceu dentro de sua casa na madrugada deste domingo, 19, com o auxílio de agentes do Corpo de Bombeiros, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

A família acionou os bombeiros por volta das 4h para ajudar com o parto. O chamado foi atendido pelo 3º Grupamento de Bombeiros e pelo Samu. A criança se chamará Giovana, ela e a mãe foram encaminhadas ao PS Regional e permanecem bem.

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

Hoje com certeza a manhã começou muito mais feliz, tanto para quem atendeu a ocorrência, como para os familiares. Às 04h03 da madrugada o CB foi acionado para auxílio a gestante na região da Vila Formosa, AT do 3º Grupamento de Bombeiros comandado pelo 3º Sgt PM Kléber Gomes e... pic.twitter.com/yiIUQRhrGJ — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 19 de novembro de 2017