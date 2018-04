Bombeiros apagam incêndio em hospital na zona sul de SP

SÃO PAULO - Os bombeiros controlaram um incêndio no Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 3.

A corporação enviou 17 viaturas para a Rua Botucatu, 564, às 16h55. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a rua foi bloqueada na altura da Rua Borges Lagoa para que as equipes trabalhem no local.

Uma hora depois, havia apenas fumaça no local. Foram atingidas as áreas do velório e do restaurante. Não houve feridos. No total, 50 bombeiros combateram as chamas.