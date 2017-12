Bombeiros apagam incêndio após 9 horas de trabalho em Itu (SP)

O Corpo de Bombeiros apagou na tarde deste sábado, 31, um incêndio de grandes proporções em um depósito de material reciclável em Itu, no interior de São Paulo. As chamas que tiveram início às 8h50 foram extintas apenas às 17h50. Ninguém ficou ferido.

Equipes dos bombeiros das unidades de Salto, Sorocaba e Votorantim trabalharam no local para combater o fogo. No total, seis equipes foram enviadas para a área afetada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As chamas causaram uma cortina preta de fumaça que assustou os moradores da região. A grande quantidade de materiais plásticos dentro do depósito dificultou o término dos trabalhos. As causas do incêndio serão investigadas.