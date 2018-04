Bombeiros ainda trabalham em distribuidora de cosméticos em Jundiaí

SÃO PAULO - Equipes dos bombeiros ainda trabalham no combate a um incêndio, que atinge, desde as 14h15 de quarta-feira, 10, o galpão de 10.000 m² da Flora Distribuidora de Cosméticos e Produtos de Higiene, localizada no quilômetro 66 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, interior paulista. Pelo menos 13 equipes, de Jundiaí, Campinas e São Paulo, foram acionadas.

As chamas teriam começado com a explosão de uma lata de aerossol que estava em meio ao lixo contido numa caçamba nos fundos da empresa. O alarme da empresa soou e os cerca de 80 funcionários deixaram o local; todos ilesos. Os cerca de 140 trabalhadores de uma fábrica de pneus ao lado também abandonaram seus postos após o alarme da empresa soar.

A preocupação dos bombeiros também em resfriar a parede da empresa de pneus mais próxima à distribuidora. As chamas chegaram a alcançar quase 10 metros de altura. Às 2h45 desta madrugada de quinta-feira, 12, segundo os bombeiros de Jundiaí, ainda não havia sido iniciado o trabalho de rescaldo - no qual o material queimado é revirado e encharcado para evitar o surgimento de novos pontos de ignição.