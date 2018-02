Bombeiros ainda combatem incêndio em empresa na Grande SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros continua trabalhando no combate ao fogo que atingiu uma empresa especializada em gestão de informações no quilômetro 32 da Rodovia Castello Branco, em Jandira, na Grande São Paulo. Segundo a corporação, 12 viaturas permaneceram no local na madrugada desta quarta-feira, 6. A previsão é de que a ação dos bombeiros, que dura mais de 40 horas, continue durante todo o dia.

Pelo menos 15.000 m² da empresa, que guardava documentos de outras organizações, foram destruídos pelo fogo, que teve início às 16 horas da última segunda-feira.

O incêndio já foi controlado. No entanto, em razão do tipo de material e a grande quantidade de papel que era estocado no local, 53 homens do Corpo de Bombeiros ainda realizam o trabalho de combate às chamas.

Um brigadista da empresa ficou ferido. Cerca de 200 funcionários conseguiram sair do local antes do fogo se alastrar. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.