Bombeiros ainda combatem chamas em empresa na Grande SP

SÃO PAULO - Ainda há chamas no galpão de uma indústria de gestão da informação na altura do quilômetro 32 da Rodovia Castelo Branco, na região de Jandira, em São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 viaturas estão no local para controlar o fogo e impedir que ele chegue a outros galpões próximos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo menos 15.000 m² da empresa de armazenamento de documentos foram destruídos pelo fogo.

O incêndio de grandes proporções aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h. As chamas destruíram paredes do galpão e deixaram um brigadista da empresa com ferimentos.

Às 18h, o tráfego ficou congestionado na Castelo, no sentido São Paulo, por causa da curiosidade dos motoristas que reduziam a velocidade para observar o incêndio. Não se sabe ainda o que iniciou as chamas.