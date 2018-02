Bombeiros acham no mar corpos de 2 irmãos

As crianças brincavam em um trecho próximo do encontro do rio com o mar, quando foram arrastadas pela correnteza. A mãe tentou socorrer os filhos e também foi levada pelas águas. O pai das crianças ainda conseguiu resgatar a mulher com vida, mas ela morreu no Pronto-Socorro de Iguape.

A família tinha saído de Juquitiba, na Região Metropolitana de São Paulo, para passar o feriado prolongado no litoral sul.

Informados da tragédia, os bombeiros de Iguape e Ilha Comprida iniciaram as buscas no mesmo dia. Como havia chovido durante a semana, o rio estava com o nível acima do normal. No local, o rio tem correnteza e buracos no leito.

As buscas continuaram durante todo o sábado. Os corpos dos irmãos foram localizados ontem, um perto do outro, boiando na praia.

Enterro. Após o resgate, os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal de Pariquera-Açu. O sepultamento deve ocorrer hoje em Juquitiba. Por causa da troca de plantão no feriado prolongado, a Polícia Civil de Iguape não tinha ontem a identidade completa das vítimas.