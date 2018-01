Bombeiros acham corpos de homem e criança levados por enchente

SOROCABA - Uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou nesta terça-feira, 7, os corpos de um homem e de um menino que foram arrastados por uma enchente, no último sábado, 4, durante um temporal que atingiu Sorocaba, no interior de São Paulo. Os corpos de Ailson Sebastião dos Anjos, de 49 anos, e Wendrell Cesário, de 10, foram localizados a 4,5 quilômetros do local do acidente, enroscados na vegetação de um trecho ainda alagado do córrego, na confluência com o Rio Sorocaba, no Parque São Bento.

Ailson se afogou tentando salvar Wendrell que estava com um grupo de crianças pescando no córrego quando o temporal caiu. Eles se abrigaram numa tubulação existente no leito do córrego, mas as águas subiram rapidamente, arrastando as crianças .

Ailson, que era tio de um dos meninos, pulou na água e conseguiu retirar duas crianças, mas Wendrell foi arrastado pela correnteza. Ao tentar salvar também o menino, os dois foram levados pelas águas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.