Bombeiros encontram corpos de casal afogado em rio no interior de SP

SOROCABA - Os bombeiros resgataram nesta segunda-feira, 21, os corpos de um jovem de 21 anos e de sua namorada de 13, que haviam desaparecido quando nadavam, domingo, 20, no Rio Sarapuí, em Capela do Alto, região de Sorocaba. O rapaz foi arrastado pela correnteza ao tentar salvar a garota que se afogava. Os corpos foram encontrados por mergulhadores próximo do local em que ambos desapareceram nas águas do rio.

As buscas haviam sido iniciadas no final da tarde de domingo, mas tiveram de ser interrompidas à noite. De acordo com testemunhas, várias pessoas se dirigiram ao rio para se refrescar do forte calor na tarde de domingo. A adolescente estava no barranco quando teria escorregado e caído no rio. Como não sabia nadar e se afogava, o rapaz se atirou na água e tentou salvá-la. Ambos foram arrastados pela correnteza.

No mesmo dia, os bombeiros registraram três outras mortes por afogamento no interior de São Paulo. Em Alumínio, região de Sorocaba, um rapaz de 16 anos desapareceu quando nadava na Represa de Itupararanga. O corpo foi resgatado após três horas de buscas. Em Itapetininga, na mesma região, um adolescente de 15 anos se afogou numa represa do Vale de São Fernando. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

A quinta morte, de uma menina de oito anos, foi registrada em Dois Córregos, região central do Estado. Ela brincava nas águas de um açude em uma propriedade particular com outras crianças quando desapareceu. O corpo foi encontrado pelos bombeiros com a ajuda de moradores. Todas as mortes serão apuradas pela Polícia Civil.