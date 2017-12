Bombeiros acham corpo de vítima da chuva em Várzea Paulista

SOROCABA - O corpo de um homem havia desaparecido na enxurrada na noite de domingo, 25, em Várzea Paulista, região de Jundiaí (SP), foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 28, pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi localizada no Rio Jundiaí, entre Jundiaí e Itupeva, a pelo menos 30 quilômetros do local do acidente.

O cadáver estava em estado de decomposição, mas familiares reconheceram as roupas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para a confirmação da identidade e da causa da morte.

O homem de 57 anos dirigia seu carro na marginal do Rio Jundiaí sob forte chuva, quando o veículo foi arrastado pela enxurrada. Outro homem de 29 anos que estava no banco do passageiro conseguiu saltar e escapou, ajudado por outras pessoas. O carro com o motorista foi arrastado pela correnteza e caiu no rio. O veículo foi retirado no dia seguinte pelos bombeiros, mas sem o condutor.