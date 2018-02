Bombeiro espera resgatar perdidos na Serra do Mar amanhã

SANTOS - Dezenove policiais do Comando de Operações Especial (COE) da Polícia Militar (PM) se uniram na tarde desta segunda-feira, 4, aos 17 bombeiros que desde ontem realizam buscas na Serra do Mar, em Bertioga (SP), à procura de um grupo de sete pessoas que está perdido.

De acordo com o sargento do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bertioga, Carlos Alberto Farias, o grupo iniciou uma trilha em Mogi das Cruzes às 11 horas de sábado e às 10h40 de domingo comunicou aos bombeiros pelo celular que havia se perdido na descida da serra. Na ocasião, ninguém estava ferido.

Entretanto, esse foi o único contato dos bombeiros com o grupo, que teria como guia a pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), Francisca Carolina do Val, de 65 anos. As demais pessoas perdidas são: Mila, de 25 anos; Erica, de 30 anos; Carlos, de 31 anos; José Guilherme, de 30 anos; João Paulo, de 30 anos; e a inglesa Cler, de 30 anos.

A trilha de Mogi das Cruzes até Bertioga tem cerca de 100 quilômetros. A USP não confirma se a pesquisadora estava coordenando alguma atividade acadêmica, porém informou que as demais pessoas do grupo não são estudantes do Instituto de Biociências, completando que apenas com os primeiros nomes é impossível constatar se são alunos de outros cursos da universidade.

"A orientação que demos foi para que eles continuassem à margem do rio Guaratuba, eles iam subir novamente beirando o rio", informou Farias, afirmando que provavelmente o grupo será resgatado por Mogi, amanhã de manhã. Ele disse ainda que as buscas seriam interrompidas durante a noite, e retomadas depois que o sol nascesse. "Eles param, acampam, e recomeçam amanhã", completou. Durante o dia, o helicóptero Águia da PM auxiliou as buscas.