Bombeiro é morto na presença dos filhos ao reagir a assalto no Jabaquara

SÃO PAULO - Numa troca de tiros com assaltantes, por volta das 20 horas de terça-feira, 16, o 3º Sargento dos Bombeiros Renato Leite Barbosa, de 37 anos, foi baleado no peito e morto no momento em que parava seu Fox preto em frente a um prédio na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Acompanhado ds dois filhos gêmeos, o sargento havia comprado uma pizza e chegava ao prédio onde reside a mãe dele, na Rua Grumixamas. Quando saía do carro, Renato foi surpreendido por um Fiat Linea prata ocupado por três criminosos, que teriam anunciado o assalto e levariam o Fox.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao atirar contra os bandidos, o sargento atingiu um deles, mas também foi baleado e acabou morrendo no pronto-socorro do Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya. O bandido ferido, identificado como Ronaldo de Souza Alves, de 24 anos, e o zelador do prédio, atingido de raspão em uma das pernas por uma bala perdida, pois estava em frente ao condomínio, foram levados para o mesmo hospital.

Mesmo atingido, o criminoso ainda acelerou, mas bateu o Linea contra uma árvore e depois contra um poste. Os outros dois bandidos fugiram a pé. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.