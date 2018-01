Bombeiro é atropelado ao atender acidente Um bombeiro, de 36 anos, morreu ontem atropelado quando fazia atendimento aos feridos de um acidente, na Rodovia PR-151, entre São Mateus do Sul e São João do Triunfo, no Paraná. Segundo a polícia, por volta das 5 horas, dois veículos de passeio bateram de frente. Um caminhão que vinha atrás desviou dos carros mas acabou tombando na pista. Durante o socorro aos seis feridos que estavam nos veículos, um outro caminhão bateu na viatura dos bombeiros, atropelando quatro deles e deixando um morto.