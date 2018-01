Bombeiro aposentado é preso com mais de 20 kg de pasta base de cocaína em SP

SÃO PAULO - Um bombeiro militar aposentado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização realizada na Rodovia BR-153, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira.

O veículo Fiat Strada, conduzido pelo aposentado, de 53 anos, foi abordado no KM 338 da Rodovia Transbrasiliana, município de Ourinhos. Durante fiscalização, foi realizada uma minuciosa revista e encontrados ocultos sob o assoalho da parte estendida da cabine, um compartimento onde estavam acondicionados 22 volumes, no total 22,6 Kg de pasta base de cocaína, envoltos em fita adesiva e muita graxa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O condutor declarou que vinha da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e seguia com destino a Imbituba, em Santa Catarina, onde faria a entrega do entorpecente a um desconhecido. Ainda segundo o motorista, ele teria pago R$ 3.100 pelo quilo da droga e a venderia por R$ 158 mil. Segundo os policiais que participaram da ocorrência, o aposentado reclamou dos valores pelos quais o entorpecente tem sido comercializado no Brasil, afirmando que devido a alta da oferta "o preço está muito baixo".