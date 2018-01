Bomba explode no Jardim Botânico Uma bomba caseira explodiu ontem em uma escadaria da Escola Nacional de Botânica Tropical, no Jardim Botânico do Rio. Ninguém se feriu. Dentro de uma caixa, ela teria sido deixada ali de madrugada. O Jardim Botânico está em disputa judicial com moradores que vivem no parque e estão ameaçados de remoção. Sete casas serão demolidas na segunda-feira.