Bomba em rádio-relógio explode e fere garoto Uma bomba caseira instalada em um rádio-relógio explodiu na quinta-feira dentro de uma residência, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. A explosão feriu um adolescente de 14 anos que manuseava o aparelho. Segundo informações da polícia, o rádio foi encontrado no lado de fora da casa, dentro de uma caixa, e aparentava ser novo. Quando o adolescente ligou o aparelho, aconteceu a explosão, que o deixou com escoriações na mão e no corpo. A Polícia Civil informou ainda que não se sabe quem teria enviado a encomenda ou o que motivou o crime.