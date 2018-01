Bomba é encontrada em Copacabana

Um artefato sem carga explosiva, de uso exclusivo do exército, foi encontrado ontem na Rua Anita Garibaldi, 80, em Copacabana, zona sul do Rio. A PM isolou a área e o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil recolheu o objeto antigo. Um laudo ficará pronto em 30 dias e será enviado junto com a bomba para o exército que, pelo procedimento padrão, deve abrir inquérito para apurar o caso. O Comando Militar do Leste não vai se pronunciar. A PM só apreendeu armas e explosivos escondidos por traficantes em morros.