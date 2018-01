Bolsista trabalha 3 dias e sai de férias no Distrito Federal Dos três inscritos no programa Mais Médicos para o município goiano de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, a 180 km de Goiânia, um desistiu e outro, Patrick Henrique Cardoso, trabalhou três dias e entrou de férias. A coordenadora do Programa de Saúde da Família de Novo Gama, Priscila Ferreira da Silva, relatou ontem que Cardoso aderiu ao programa e foi um dos três selecionados na primeira etapa. "Ele se apresentou no dia 1º, mas comunicou que só trabalharia dos dia 2 a 4 porque já tinha compromisso: uma viagem de férias", relatou.