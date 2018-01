Bolivianos são presos por manter 15 em regime de escravidão

Três bolivianos foram presos nesta segunda-feira, 18, suspeitos de manter compatriotas em regime de trabalho escravo em uma confecção no Bom Retiro, na região central de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os detidos responsáveis pela confecção forçavam 15 pessoas a trabalhar 17 horas por dia, em média.

Eles foram presos em três apartamentos de um edifício na altura do número 316 da Rua Afonso Pena por agentes da 3ª Delegacia Sobre Infrações do Meio Ambiente e Relações do Trabalho do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC)

A polícia investiga se a confecção colocava etiquetas falsas de grifes famosas nas roupas.