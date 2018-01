Bolivianos são presos em SP com 1,8 kg de cocaína no estômago

Os investigadores do 4º Nape (Núcleo de Apoio e Proteção às Escolas) do Denarc (Departamento de Investigação sobre Narcóticos) prenderam nesta quarta-feira, 2, um casal de bolivianos que desembarcava na Rodoviária do Tietê, zona norte de São Paulo, com cerca de 1,8 quilo de cocaína no estômago -- o homem levava 1 quilo e 180 gramas e a mulher, 660 gramas.

A droga iria ser distribuída em pontos de consumo de áreas nobres da capital paulista e em boates. O casal passará por cirurgia para retirada do entorpecente.