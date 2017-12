Boleto falso cobra R$ 335 em nome do governo de São Paulo

SÃO PAULO - Boletos falsos em nome das Secretarias da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado, cobrando R$ 335,81 de contribuintes, são alvo de investigação da Delegacia de Crimes Contra a Fazenda, do Departamento de Proteção ao Consumidor e Cidadania (DPPC) da Polícia Civil. As pastas negam emitir as cobranças.

Segundo o delegado titular da divisão, Mauricio Guimarães Soares, a investigação foi aberta há uma semana, após um morador do Itaim-Bibi, na zona sul da capital paulista, receber uma cobrança intitulada como "Imposto de Contribuição e Melhoria". A suposta finalidade do boleto é arrecadar dinheiro para Parcerias Público-Privadas (PPPs) do governo do Estado de São Paulo. "Deram a entender que estão cobrando por melhorias feitas na região", afirmou Guimarães.

Segundo o delegado, a empresa que cobra a taxa se chama Ajato. "Levantamos a origem e descobrimos que se trata de um lugar ‘frio’, na Avenida Paulista. Já identificamos a conta bancária que está recebendo essa taxa que provavelmente está no nome de algum laranja."

Guimarães diz que ainda não é possível saber quantos contribuintes já pagaram a cobrança indevida, mas os boletos vencem no dia 1.º de junho. "A partir desta data, poderemos ter ideia do tamanho da fraude, já que algumas pessoas que receberam essa cobrança podem pagar só no dia do vencimento."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os responsáveis pelo golpe podem ser indiciados por estelionato. A Secretaria da Fazenda informou, em nota, que identificou que tanto pessoas físicas quanto jurídicas receberam os boletos. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional colocou o e-mail da Ouvidoria à disposição de quem receber a cobrança indevida: spdr@planejamento.sp.gov.br.