Bola fingiu esquartejar Eliza, afirma delegado No terceiro dia de julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o executor de Eliza Samudio, o ex-delegado Edson Moreira disse que o réu é "um especialista da arte de matar e de dissimular". Moreira, que liderou as investigações sobre a morte da ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, afirmou que Bola fingiu ter esquartejado e jogado aos cães o corpo da vítima.