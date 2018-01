Bois escapam de frigorífico e atingem criança em Rio Preto

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Cerca de 23 bois e vacas escaparam nesta quinta-feira, 15, de um frigorífico e causaram transtornos na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um animal atingiu uma criança de seis anos, que sofreu escoriações no corpo. O menor está em observação no Hospital da Criança, onde passa por exames.

Alguns bois e vacas foram da Vila Industrial, onde fica o frigorífico, para o centro da cidade e prejudicaram o trânsito, principalmente na Avenida Bady Bassitt, uma das mais movimentadas de Rio Preto.

Os bois chegaram a entrar em estabelecimentos e um deles invadiu um estacionamento.

Ao todo, cinco equipes do Corpo de Bombeiros, auxiliados por funcionários da Prefeitura e do frigorífico, capturaram os animais durante a tarde.

O frigorífico ainda não explicou como os bois e vacas conseguiram fugir.