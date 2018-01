Boicote de rádio e sapo na avenida; o bicampeonato da Nenê de Vila Matilde

Suspeita de macumba e festa regada a muita cerveja e tubaína. O bicampeonato da Nenê de Vila Matilde guarda histórias folclóricas de um carnaval que fez as ruas do bairro vibrarem em 1969. A escola havia conquistado o título do primeiro desfile oficial da cidade um ano antes.

Naquela época, os carros alegóricos se aglomeravam no Anhangabaú e subiam a Avenida São João até a esquina com a Ipiranga. Uma voz no rádio anunciava o vencedor no mesmo dia e desencadeava outra rodada de festejos. Esta, restrita à escola campeã.

Foi assim naquela quarta-feira. Quando a notícia da vitória sobre o Unidos do Parque Peruche chegou à Vila, o surdo marcou o ritmo da festa madrugada adentro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a reportagem completa da edição do dia 20 de fevereiro de 1969, publicada no Jornal da Tarde.