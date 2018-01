Boi provoca confusão em avenida na zona sul de SP

Daniela do Canto, Central de Notícias

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), bombeiros e funcionários da Vigilância Sanitária se envolveram, entre as 23 horas de segunda-feira, 6, e a 1 hora desta terça-feira, 7, numa operação de captura de um boi, que apareceu e dividiu espaço com os veículos que trafegavam pela Avenida Guido Caloi e a Ponte Transamérica, no Jardim São Luís, região da Guarapiranga, zona sul de São Paulo.

Segundo os funcionários da CET, o animal foi visto pela primeira vez por volta das 23 horas, na avenida. Ele transitou entre os carros, subiu a Ponte Transamérica e resolveu retornar para a Guido Caloi, onde entrou em um estacionamento particular. O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas viaturas foram enviadas ao local.

Com o uso de uma corda, cinco bombeiros conseguiram laçar o boi. Um deles chegou a ser arrastado pelo animal e caiu no chão por duas vezes, mas não ficou ferido. Depois de dominado, o boi foi colocado em um veículo especial para o transporte de carga vivas, da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa). Acredita-se que o animal tenha fugido de alguma criação existente na região.

Atualizado às 07h57.