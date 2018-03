Boi Barrica agora é Faktor!

Genealogia do granol à parte, com esses US$ 13 milhões bloqueados em conta na Suíça, o caso do empresário maranhense muda inteiramente de patamar em matéria de projeção internacional. Não à toa, a Polícia Federal mudou de Boi Barrica para Faktor o nome da operação que segue as pegadas financeiras do personagem. Sua fama agora corre o mundo e, mantido o ritmo atual de escalada no noticiário, logo, logo os Sarneys farão companhia aos Malufs na lista de procurados da Interpol. Até lá, imagina-se, todo bancário suíço - ô, raça! - já saberá separar as famílias por laços consanguíneos. Parece que em Liechtenstein ninguém mais se confunde!

Neguinho é fogo!

A notícia ainda não confirmada da gravidez de Beyoncé mobilizou a comunidade do Morro Dona Marta, no Rio, onde a cantora participou da gravação de um clipe no início do ano. Pelo menos sete moradores da favela procuraram a UPP local, reivindicando a paternidade da criança.

Caça-fantasma

O ministro Nelson Jobim adiou mais uma vez, agora para abril, a decisão sobre a compra de caças para a FAB. Está adorando a brincadeira!

Pedido aos jornalistas

Não perguntem ao Lula o que ele achou da prisão do presidente do canal de notícias Globovisión na Venezuela. Melhor não!

Magro de ruim

A torcida do Corinthians reclama de barriga cheia. A do Real Madrid tem muito mais motivos para ficar brava: há 15 dias Kaká só atua em comerciais na Espanha.

Cara-de-pau

Tem gente que ainda nem se recuperou do aniversário de Ayrton Senna no domingo passado e já avisou em casa que não tem hora pra voltar logo mais da festa dos 50 anos de Renato Russo. Não há casamento que resista a tantos compromissos.

Mau agouro

Um novo balé de golfinhos na orla carioca deixou o Rio em estado de atenção. A última apresentação, dez dias antes, ocorreu na véspera da aprovação da emenda Ibsen Pinheiro na Câmara dos Deputados.

Lavanderia da Sé

Tem pichação nova nos muros do Vaticano: "Roupa suja se lava na sacristia!"